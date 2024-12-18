В Тернопольской области мужчина поверил псевдоработнику банка и перечислил ему 54 тысячи гривен

На Тернопольщине мужчина стал жертвой мошенника, завладевшего его деньгами в размере 54 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Неизвестный позвонил мужчине и представился сотрудником финансового учреждения.
Он заверил местного жителя, что его средства в опасности и для этого необходимо совершить определенные действия в мобильном приложении.
По подсказкам дозвонщика мужчина перевел на неизвестный счет почти 54000 гривен, а уже впоследствии понял, что пострадал от рук аферистов, и обратился к правоохранителям.
Полицейские рассказывают, что, чтобы распознать мошенничество и не стать его жертвой, следует запомнить:
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