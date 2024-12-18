В Тернопольской области мужчина поверил псевдоработнику банка и перечислил ему 54 тысячи гривен

Мошенник заверил мужчину, что его средства в опасности и для этого необходимо совершить определенные действия в мобильном приложении.

На Тернопольщине мужчина стал жертвой мошенника, завладевшего его деньгами в размере 54 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Неизвестный позвонил мужчине и представился сотрудником финансового учреждения.

Он заверил местного жителя, что его средства в опасности и для этого необходимо совершить определенные действия в мобильном приложении.

По подсказкам дозвонщика мужчина перевел на неизвестный счет почти 54000 гривен, а уже впоследствии понял, что пострадал от рук аферистов, и обратился к правоохранителям.

Полицейские рассказывают, что, чтобы распознать мошенничество и не стать его жертвой, следует запомнить:

сотрудники банка никогда не требуют назвать последние три цифры на оборотной стороне карты (CVV-код), пароль от карты, срок действия, одноразовый пароль, код операции, приходящий на телефон;

если вас просят перевести куда-нибудь деньги для того, чтобы активировать или разблокировать карту, не поддавайтесь на такие уговоры. Ведь сотрудники финучреждения не могут требовать перевода денег, а такие просьбы явно указывают на мошенничество;

звонок или СМС поступает с незнакомого номера, которого нет на официальном сайте финансового учреждения. Номер также можно найти на обратной стороне карты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.