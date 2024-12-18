На Тернопільщині чоловік повірив псевдопрацівнику банку та перерахував йому 54 тисячі гривень

На Тернопільщині чоловік став жертвою шахрая, який заволодів його грошима у розмірі 54 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Невідомий зателефонував до чоловіка та представився співробітником фінансової установи.
Він запевнив місцевого жителя, що його кошти в небезпеці й для цього необхідно здійснити певні дії в мобільному додатку.
За підказками додзвонювача чоловік переказав на невідомий рахунок майже 54000 гривень, а вже згодом зрозумів, що потерпів від рук аферистів, та звернувся до правоохоронців.
Поліцейські розповідають, що аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам'ятати:
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