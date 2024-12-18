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На Тернопільщині чоловік повірив псевдопрацівнику банку та перерахував йому 54 тисячі гривень

22:19, 18 грудня 2024
Шахрай запевнив чоловіка, що його кошти в небезпеці і для цього необхідно здійснити певні дії в мобільному додатку.
На Тернопільщині чоловік повірив псевдопрацівнику банку та перерахував йому 54 тисячі гривень
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На Тернопільщині чоловік став жертвою шахрая, який заволодів його грошима у розмірі 54 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Невідомий зателефонував до чоловіка та представився співробітником фінансової установи.

Він запевнив місцевого жителя, що його кошти в небезпеці й для цього необхідно здійснити певні дії в мобільному додатку.

За підказками додзвонювача чоловік переказав на невідомий рахунок майже 54000 гривень, а вже згодом зрозумів, що потерпів від рук аферистів, та звернувся до правоохоронців.

Поліцейські розповідають, що аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам'ятати:

  •  співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;
  •  якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Адже співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;
  •  дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти.

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шахрай

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