КСУ розглядає скаргу Романа Червінського щодо конституційності продовження тримання під вартою у разі неможливості проведення підготовчого судового засідання

КСУ розглядає справу за конституційною скаргою щодо конституційності законодавчих приписів про продовження тримання під вартою у разі неможливості проведення підготовчого судового засідання.

Конституційний Суд України розглядає справу за конституційною скаргою колишнього співробітника Головного управління розвідки Міноборони Романа Червінського щодо конституційності законодавчих приписів про продовження тримання під вартою у разі неможливості проведення підготовчого судового засідання.

Так, Другий сенат 18 грудня 2024 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою щодо конституційності частини п’ятої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника.

Як зазначив суддя-доповідач, Роман Червінський звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині другій статті 3,частинам першій, другій статті 8, статті 21, частинам першій, другій статті 22, частинам першій, другій статті 29, статтям 55, 59, частині другій статті 63, частині першій статті 126, пункту 1 частини другої статті 129 Конституції України частину п’яту статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з частиною п’ятою статті 615 Кодексу «у разі неможливості проведення підготовчого судового засідання обраний слідчим суддею, керівником органу прокуратури під час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається продовженим до вирішення відповідного питання у підготовчому судовому засіданні, але не більше ніж на два місяці».

На думку автора клопотання, частина п’ята статті 615 Кодексу «призводить до втрати ефективного судового контролю та можливості ув’язнення особи без дослідження обґрунтованості обвинувачення та ризиків передбачених КПК України», порушує принцип рівності сторін судового процесу, дає змогу ухвалювати невмотивовані судові рішення.

Як зазначив суддя-доповідач, зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Заявник має процесуальний статус обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, встановленого частиною п’ятою статті 426-1 Кримінального кодексу України. Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ухвалою від 25 квітня 2023 року обрав Роману Червінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22 червня 2023 року без визначення розміру застави.

Строк дії вказаного запобіжного заходу слідчі судді названого суду неодноразово продовжували.

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області ухвалою від 19 квітня 2024 року відклав підготовче судове засідання на 24 травня 2024 року, продовжив відповідно до частини п’ятої статті 615 Кодексу строк дії обраного заявнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до вирішення питання в судовому засіданні, але не більше ніж на два місяці, тобто до 17 червня 2024 року.

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області обґрунтував рішення про неможливість проведення підготовчого судового засідання і потребу в його відкладенні, а також про доцільність продовження строку тримання Романа Червінського під вартою численними та тривалими повітряними тривогами та неявкою захисників обвинуваченого у підготовче судове засідання.

Кропивницький апеляційний суд ухвалою від 8 травня 2024 року вказану ухвалу суду першої інстанції залишив без змін.

Під час пленарного засідання суддя також поінформував, що для об’єктивного й повного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення було надіслано низку запитів до Президента України, Голови Верховної Ради України, Віцепрем’єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України, а також закладів вищої освіти та наукових установ із питань, порушених у конституційній скарзі.

Суд дослідив матеріали цієї справи і перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.