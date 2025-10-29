У Львові судитимуть неповнолітнього та його тітку, які ошукали пенсіонера на понад 40 тисяч грн

Племінник жінки змінив PIN-код банківської карти та пароль облікового запису в мобільному застосунку пенсіонера, що дозволило їм зняти гроші з рахунку.

У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної мешканки Закарпаття та її 17-річного племінника, які ошукали пенсіонера на понад 40 тис грн.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у вересні цього року жінка незаконно заволоділа банківською картою та двома SIM-картами 68 - річного львів’янина. Щоб пенсіонер якомога довше не помітив крадіжку — телефон і гаманець вона відразу повернула на місце.

Цього ж дня фігурантка неодноразово розраховувалась карткою потерпілого в магазинах Львова.

«Крім цього, племінник жінки змінив PIN-код банківської карти та пароль облікового запису в мобільному застосунку пенсіонера. Це дозволило зняти з його рахунку ще 35 тис. грн через банкомати. Загальна сума завданих збитків перевищила 40 тис. грн», - заявили у прокуратурі.

Невдовзі підозрюваних затримали. За клопотанням прокурора їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.

