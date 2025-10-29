Во Львове будут судить несовершеннолетнего и его тетю, которые обманули пенсионера более чем на 40 тысяч грн

Племянник женщины изменил PIN-код банковской карты и пароль учетной записи в мобильном приложении пенсионера, что позволило им снять деньги со счета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летней жительницы Закарпатья и ее 17-летнего племянника, которые обманули пенсионера более чем на 40 тыс. грн.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в сентябре этого года женщина незаконно завладела банковской картой и двумя SIM-картами 68-летнего львовянина. Чтобы пенсионер как можно дольше не заметил кражу, телефон и кошелек она сразу вернула на место.

В тот же день фигурантка неоднократно расплачивалась картой потерпевшего в магазинах Львова.

«Кроме того, племянник женщины изменил PIN-код банковской карты и пароль учетной записи в мобильном приложении пенсионера. Это позволило снять с его счета еще 35 тыс. грн через банкоматы. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 40 тыс. грн», — сообщили в прокуратуре.

Вскоре подозреваемых задержали. По ходатайству прокурора им избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.