Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть ділків, які за $500 тисяч «продавали» керівну посаду одного з держпідприємств НААН

22:00, 29 жовтня 2025
Фігуранти запевнили чоловіка, що мають можливість вплинути на службових осіб Національної академії аграрних наук та посприяти його призначенню на посаду виконувача обов’язків директора одного з державних підприємств.
У Києві судитимуть ділків, які за $500 тисяч «продавали» керівну посаду одного з держпідприємств НААН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постануть двоє зловмисників, які за 500 тисяч доларів «продавали» керівну посаду одного з держпідприємств НААН України. Про це повідомила столична поліція.

За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, зловмисники під час спілкування з киянином розповіли, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України.

«Надалі вони запропонували співрозмовнику за 500 000 доларів отримати керівну посаду. В разі погодження на пропозицію, підозрювані запевнили, що зможуть забезпечити прийняття рішення щодо призначення чоловіка на посаду керівника одного з державних підприємств НААН України. Ми затримали фігурантів на місці скоєння злочину під час передачі грошей», - сказав він.

Наразі слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд шахрай Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду