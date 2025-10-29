У Києві судитимуть ділків, які за $500 тисяч «продавали» керівну посаду одного з держпідприємств НААН

Фігуранти запевнили чоловіка, що мають можливість вплинути на службових осіб Національної академії аграрних наук та посприяти його призначенню на посаду виконувача обов’язків директора одного з державних підприємств.

У Києві перед судом постануть двоє зловмисників, які за 500 тисяч доларів «продавали» керівну посаду одного з держпідприємств НААН України. Про це повідомила столична поліція.

За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, зловмисники під час спілкування з киянином розповіли, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України.

«Надалі вони запропонували співрозмовнику за 500 000 доларів отримати керівну посаду. В разі погодження на пропозицію, підозрювані запевнили, що зможуть забезпечити прийняття рішення щодо призначення чоловіка на посаду керівника одного з державних підприємств НААН України. Ми затримали фігурантів на місці скоєння злочину під час передачі грошей», - сказав він.

Наразі слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

