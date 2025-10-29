В Киеве будут судить дельцов, которые за $500 тысяч «продавали» руководящую должность одного из госпредприятий НААН

Фигуранты уверяли мужчину, что имеют возможность повлиять на должностных лиц Национальной академии аграрных наук и поспособствовать его назначению на должность исполняющего обязанности директора одного из государственных предприятий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве предстанут перед судом двое злоумышленников, которые за 500 тысяч долларов «продавали» руководящую должность одного из государственных предприятий НААН Украины. Об этом сообщила столичная полиция.

По словам начальника следственного отделения Шевченковского управления полиции Николая Габинета, злоумышленники во время общения с киевлянином рассказали, что имеют связи с руководством Национальной академии аграрных наук Украины.

«Впоследствии они предложили собеседнику за 500 000 долларов получить руководящую должность. В случае согласия на предложение подозреваемые уверяли, что смогут обеспечить принятие решения о назначении мужчины на должность руководителя одного из государственных предприятий НААН Украины. Мы задержали фигурантов на месте совершения преступления во время передачи денег», — сказал он.

В настоящее время следователи направили материалы обвинительного акта в суд. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.