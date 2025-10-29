Уряд підвищує виплати та підтримку для ветеранів: до 16 тисяч гривень і компенсації роботодавцям

Ветерани отримуватимуть вищу оплату за суспільно корисні роботи, а роботодавці, які беруть їх на роботу, зможуть розраховувати на повну компенсацію зарплати протягом пів року.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про нові кроки уряду, спрямовані на посилення соціальної та економічної підтримки українських ветеранів.

Відтепер ветерани зможуть отримувати підвищену оплату — до 16 000 грн під час участі у суспільно корисних роботах.

Також роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на один рік, отримуватимуть 100% компенсацію їхньої зарплати протягом шести місяців, але не більше ніж 1,5 розміру мінімальної зарплати.

Крім того, фахівці із супроводу ветеранів матимуть право подавати заяви про надання статусу безробітного від імені ветерана (за його згодою), а також допомагатимуть із оформленням документів на гранти, навчання та ваучери.

«Це створює реальні можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захисників», — підкреслила Свириденко.

Додамо, що уряд підтримав запуск системи, яка допоможе українцям знайти роботу за допомогою штучного інтелекту.

