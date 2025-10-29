Правительство повышает выплаты и поддержку для ветеранов: до 16 тысяч гривен и компенсации работодателям

Ветераны будут получать более высокую оплату за общественно полезные работы, а работодатели, которые берут их на работу, смогут рассчитывать на полную компенсацию зарплаты в течение полугода.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о новых шагах правительства, направленных на усиление социальной и экономической поддержки украинских ветеранов.

Отныне ветераны смогут получать повышенную оплату — до 16 000 грн во время участия в общественно полезных работах.

Также работодатели, которые принимают ветеранов на работу как минимум на один год, будут получать 100% компенсацию их заработной платы в течение шести месяцев, но не более чем 1,5 размера минимальной зарплаты.

Кроме того, специалисты по сопровождению ветеранов получат право подавать заявления о предоставлении статуса безработного от имени ветерана (с его согласия), а также помогать с оформлением документов на гранты, обучение и ваучеры.

«Это создает реальные возможности для социальной адаптации и экономической независимости защитников», — подчеркнула Свириденко.

Добавим, что Кабмин поддержал запуск системы, которая поможет украинцам найти работу с помощью искусственного интеллекта.

