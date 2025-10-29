Кабмін створює Єдиний реєстр кваліфікацій — що про нього відомо

Платформа міститиме інформацію про професійні стандарти, кваліфікаційні центри та можливості розвитку для громадян і роботодавців.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін затвердив створення Єдиного реєстру кваліфікацій — сучасної електронної платформи, яка міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри та експертів з акредитації.

Реєстр стане відкритим і безоплатним ресурсом, доступним для всіх користувачів.

Громадяни зможуть знайти на платформі адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій, а також можливості для професійного зростання.

Для роботодавців цей інструмент стане зручним способом підбору персоналу, створення посадових інструкцій і планування розвитку працівників.

Додамо, що уряд підтримав запуск системи, яка допоможе українцям знайти роботу за допомогою штучного інтелекту.

Також держава допомагатиме знайти роботу ще до того, як людина офіційно стане безробітною.

