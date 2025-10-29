Кабмин создает Единый реестр квалификаций — что о нем известно

Платформа будет содержать информацию о профессиональных стандартах, квалификационных центрах и возможностях развития для граждан и работодателей.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин утвердил создание Единого реестра квалификаций — современной электронной платформы, которая будет содержать систематизированную информацию о квалификациях, профессиональных стандартах, квалификационных центрах и экспертами по аккредитации.

Реестр станет открытым и бесплатным ресурсом, доступным для всех пользователей.

Граждане смогут найти на платформе адреса квалификационных центров, требования к профессиям, а также возможности для профессионального роста.

Для работодателей этот инструмент станет удобным способом подбора персонала, создания должностных инструкций и планирования развития сотрудников.

Добавим, что Кабмин поддержал запуск системы, которая поможет украинцам найти работу с помощью искусственного интеллекта.

Также государство будет помогать найти работу еще до того, как человек официально станет безработным.

