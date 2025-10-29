На велосипедистів поширюється дія законів — Полтавський ТЦК пояснив ситуацію з «врятованим» велосипедистом у Горішніх Плавнях

Конфлікт між ТЦК, велосипедистом та місцевими жителями прокоментували у Полтавському обласному ТЦК.

скрін з відео

У мережі поширюється відео конфлікту між співробітниками ТЦК та велосипедистом у місті Горішні Плавні Полтавської області.

Як повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування, військовослужбовець ТЦК разом із поліцейським зупинили велосипедиста для перевірки його військово-облікових документів. Однак місцеві жителі втрутилися в ситуацію — вони оточили службовців, завадили перевірці, відтіснили військового й наказали велосипедисту тікати.

У ТЦК запевняють, що службовці діяли у межах своїх повноважень. Однак люди, що опинилися поруч, почали кричати та перешкоджати перевірці, відтіснивши чоловіка.

"У відео, яке поширюється у місцевих пабліках, видно, як військовослужбовець просить показати документи, а у відповідь велосипедист кричить "мені більше 50-ти років", "які документи", "люди, рятуйте". Перехожі оточили групу і наказали йому тікати", - зазначили у ТЦК.

В установі наголосили, що представники ТЦК та поліцейський не застосовували фізичного впливу, не вимагали неправомірної вигоди й діяли у межах закону.

"Чомусь перехожі стали на захист правопорушника. З криками "та він же просто їхав на велосипеді" вони оточили групу оповіщення, відтіснили велосипедиста і сказали йому тікати. Чоловік сів на велосипед і поїхав жити своє безтурботне життя, адже для нього війни немає, очевидно, як і у решти перехожих", - заявили у ТЦК.

За словами представників ТЦК, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", усі чоловіки віком від 18 до 60 років під час мобілізації зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу військовослужбовця ТЦК або поліцейського.

Це правило поширюється на всіх - пішоходів, велосипедистів і водіїв.

