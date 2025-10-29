Практика судів
  1. В Україні

На велосипедистів поширюється дія законів — Полтавський ТЦК пояснив ситуацію з «врятованим» велосипедистом у Горішніх Плавнях

21:13, 29 жовтня 2025
Конфлікт між ТЦК, велосипедистом та місцевими жителями прокоментували у Полтавському обласному ТЦК.
На велосипедистів поширюється дія законів — Полтавський ТЦК пояснив ситуацію з «врятованим» велосипедистом у Горішніх Плавнях
скрін з відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У мережі поширюється відео конфлікту між співробітниками ТЦК та велосипедистом у місті Горішні Плавні Полтавської області.

Як повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування, військовослужбовець ТЦК разом із поліцейським зупинили велосипедиста для перевірки його військово-облікових документів. Однак місцеві жителі втрутилися в ситуацію — вони оточили службовців, завадили перевірці, відтіснили військового й наказали велосипедисту тікати.

У ТЦК запевняють, що службовці діяли у межах своїх повноважень. Однак люди, що опинилися поруч, почали кричати та перешкоджати перевірці, відтіснивши чоловіка.

"У відео, яке поширюється у місцевих пабліках, видно, як військовослужбовець просить показати документи, а у відповідь велосипедист кричить "мені більше 50-ти років", "які документи", "люди, рятуйте". Перехожі оточили групу і наказали йому тікати", - зазначили у ТЦК.

В установі наголосили, що представники ТЦК та поліцейський не застосовували фізичного впливу, не вимагали неправомірної вигоди й діяли у межах закону.

"Чомусь перехожі стали на захист правопорушника. З криками "та він же просто їхав на велосипеді" вони оточили групу оповіщення, відтіснили велосипедиста і сказали йому тікати. Чоловік сів на велосипед і поїхав жити своє безтурботне життя, адже для нього війни немає, очевидно, як і у решти перехожих", - заявили у ТЦК.

За словами представників ТЦК, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", усі чоловіки віком від 18 до 60 років під час мобілізації зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу військовослужбовця ТЦК або поліцейського.

Це правило поширюється на всіх - пішоходів, велосипедистів і водіїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Горішні Плавні повістка ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду