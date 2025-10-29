Практика судов
На велосипедистов распространяется действие законов — Полтавский ТЦК объяснил ситуацию со «спасенным» велосипедистом в селе Горишние Плавни

21:13, 29 октября 2025
Конфликт между ТЦК, велосипедистом и местными жителями прокомментировали в Полтавском областном ТЦК.
В сети распространяется видео конфликта между сотрудниками ТЦК и велосипедистом в городе Горишние Плавни Полтавской области.

Как сообщили в Полтавском областном территориальном центре комплектования, военнослужащий ТЦК вместе с полицейским остановили велосипедиста для проверки его военно-учетных документов. Однако местные жители вмешались в ситуацию — они окружили служащих, помешали проверке, оттеснили военного и приказали велосипедисту убегать.

В ТЦК заверяют, что служащие действовали в пределах своих полномочий. Однако люди, которые оказались рядом, начали кричать и мешать проверке, оттеснив мужчину.

«На видео, которое распространяется в местных пабликах, видно, как военнослужащий просит показать документы, а в ответ велосипедист кричит “мне больше 50 лет”, “какие документы”, “люди, спасайте”. Прохожие окружили группу и приказали ему убегать», — отметили в ТЦК.

В учреждении подчеркнули, что представители ТЦК и полицейский не применяли физического воздействия, не требовали неправомерной выгоды и действовали в рамках закона.

«Почему-то прохожие встали на защиту правонарушителя. С криками “да он же просто ехал на велосипеде” они окружили группу оповещения, оттеснили велосипедиста и сказали ему убегать. Мужчина сел на велосипед и поехал жить свою беззаботную жизнь, ведь для него войны нет, очевидно, как и для остальных прохожих», — заявили в ТЦК.

По словам представителей ТЦК, согласно Закону Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию военнослужащего ТЦК или полицейского.

Это правило распространяется на всех — пешеходов, велосипедистов и водителей.

