Reddit подала позов проти Perplexity AI та трьох компаній через викрадення даних

Соціальна мережа Reddit подала позов до федерального суду Нью-Йорка проти стартапу зі штучного інтелекту Perplexity AI та трьох компаній, що займаються збором даних: Oxylabs, AWMProxy і SerpApi, пише MSN.

У своїй скарзі Reddit стверджує, що ці компанії незаконно зчитували дані з платформи, аби навчати ШІ-систему Perplexity — так званий «answer engine» (двигун відповідей). За словами представників Reddit, компанії обійшли системи захисту даних, щоб викрасти інформацію, яку Perplexity «відчайдушно потребує для роботи свого ШІ».

Позов став частиною зростаючої хвилі судових справ, які власники контенту подають проти технологічних компаній, звинувачуючи їх у неправомірному використанні захищених авторським правом матеріалів для навчання моделей штучного інтелекту.

Reddit, відома своєю великою мережею тематичних спільнот, заявляє, що саме її платформа найчастіше цитується у відповідях, згенерованих ШІ. Компанія звинувачує Perplexity у співпраці щонайменше з однією з названих фірм для отримання мільярдів результатів пошуку без дозволу, попри відсутність ліцензії на використання контенту Reddit.

Водночас Reddit нагадала, що раніше надавала офіційні ліцензії на використання своїх даних для навчання ШІ таким компаніям, як Google та OpenAI.

Це вже другий позов Reddit проти компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту. У червні соцмережа подала аналогічний позов проти стартапу Anthropic, який наразі ще перебуває на розгляді.

Головний юрисконсульт Reddit Бен Лі заявив, що справа з Perplexity — частина більшої тенденції: «Компанії, які розробляють штучний інтелект, змагаються за якісний людський контент — і цей тиск породив справжню «індустрію відмивання даних».

Reddit зазначає, що ще торік надіслав Perplexity лист-вимогу про припинення порушень, після чого кількість цитувань контенту Reddit у відповідях Perplexity зросла у 40 разів.

Компанія вимагає, щоб суд заборонив Perplexity використовувати її дані та присудити грошову компенсацію (суму не розголошено).

У відповідь Perplexity заявила: «Наш підхід залишається принциповим і відповідальним. Ми надаємо точні відповіді за допомогою достовірного штучного інтелекту й не терпітимемо загроз відкритості та суспільним інтересам».

