Reddit подала иск против Perplexity AI и трех компаний из-за кражи данных

22:18, 29 октября 2025
Reddit требует, чтобы суд запретил Perplexity использовать ее данные и присудил денежную компенсацию.
Reddit подала иск против Perplexity AI и трех компаний из-за кражи данных
Фото: digit.in
Социальная сеть Reddit подала иск в федеральный суд Нью-Йорка против стартапа в сфере искусственного интеллекта Perplexity AI и трех компаний, занимающихся сбором данных: Oxylabs, AWMProxy и SerpApi, сообщает MSN.

В своей жалобе Reddit утверждает, что эти компании незаконно считывали данные с платформы, чтобы обучать ИИ-систему Perplexity — так называемый answer engine («движок ответов»). По словам представителей Reddit, компании обошли системы защиты данных, чтобы украсть информацию, «в которой Perplexity отчаянно нуждается для работы своего ИИ».

Иск стал частью растущей волны судебных дел, в которых владельцы контента обвиняют технологические компании в неправомерном использовании защищенных авторским правом материалов для обучения моделей искусственного интеллекта.

Reddit, известная своей широкой сетью тематических сообществ, заявляет, что именно ее платформа чаще всего цитируется в ответах, сгенерированных ИИ. Компания обвиняет Perplexity в сотрудничестве как минимум с одной из упомянутых фирм для получения миллиардов поисковых результатов без разрешения, несмотря на отсутствие лицензии на использование контента Reddit.

При этом Reddit напомнила, что ранее официально предоставляла лицензии на использование своих данных для обучения ИИ таким компаниям, как Google и OpenAI.

Это уже второй иск Reddit против компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. В июне соцсеть подала аналогичный иск против стартапа Anthropic, который сейчас все еще рассматривается.

Главный юрисконсульт Reddit Бен Ли заявил, что дело с Perplexity — часть более широкой тенденции:

«Компании, которые разрабатывают искусственный интеллект, соревнуются за качественный человеческий контент — и это давление породило настоящую "индустрию отмывания данных"».

Reddit отметила, что еще в прошлом году направила Perplexity официальное требование прекратить нарушения, однако после этого количество цитат контента Reddit в ответах Perplexity выросло в 40 раз.

Компания требует, чтобы суд запретил Perplexity использовать ее данные и присудил денежную компенсацию (сумма не раскрывается).

В ответ Perplexity заявила: «Наш подход остается принципиальным и ответственным. Мы предоставляем точные ответы с помощью надежного искусственного интеллекта и не потерпим угроз открытости и общественным интересам».

