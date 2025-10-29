На Одещині затримали експосадовця військової адміністрації, який продавав «бронь» ухилянтам за $16 тисяч

Колишній чиновник організував схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних, щоб ті могли уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

На Одещині затримали колишнього посадовця військової райдержадміністрації, який продавав «бронь» ухилянтам. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що фігурант, який обіймав посаду завідувача сектору мобілізаційної роботи в одній з районних державних військових адміністрацій в Одеській області, налагодив дві схеми заробітку на ухилянтах.

«Першу його оборудку з переправленням чоловіків, які підлягають мобілізації за кордон, працівники ДБР викрили раніше. Тоді, зрозумівши, що «бізнесу» кінець, посадовець запропонував правоохоронцям добровільно здати поплічників. Поки чоловік активно «сприяв» слідству та грав роль законослухняного «викривача», він паралельно організував іншу оборудку», — зазначили в Бюро.

За даними, фігурант пропонував військовозобов’язаним за 16 тисяч доларів – зняти їх з розшуку та влаштовувати на об’єкт критичної інфраструктури. Таке фіктивне бронювання давало підстави ухилянтам навіть виїхати за кордон.

23 жовтня правоохоронці затримали експосадовця під час отримання чергового траншу за бронювання.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави - 1,5 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове слідство триває. Перевіряється коло осіб, можливо причетних до оборудки.

