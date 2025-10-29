В Одесской области задержали экс-чиновника военной администрации, который продавал «бронь» уклонистам за $16 тысяч

Бывший чиновник организовал схему фиктивного бронирования военнообязанных, чтобы они могли избежать мобилизации и выехать за границу.

В Одесской области задержали бывшего должностного лица военной райгосадминистрации, который продавал «бронь» уклонистам. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что фигурант, занимавший должность заведующего сектором мобилизационной работы в одной из районных государственных военных администраций Одесской области, наладил две схемы заработка на уклонистах.

«Первую его аферу с переправкой мужчин, подлежащих мобилизации, за границу сотрудники ГБР разоблачили ранее. Тогда, поняв, что «бизнесу» конец, чиновник предложил правоохранителям добровольно сдать сообщников. Пока мужчина активно «содействовал» следствию и играл роль законопослушного «разоблачителя», он параллельно организовал другую аферу», — отметили в Бюро.

По данным, фигурант предлагал военнообязанным за 16 тысяч долларов — снять их с розыска и устроить на объект критической инфраструктуры. Такое фиктивное бронирование давало уклонистам основания даже выехать за границу.

23 октября правоохранители задержали бывшего чиновника во время получения очередного транша за бронирование.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога — 1,5 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное следствие продолжается. Проверяется круг лиц, возможно причастных к афере.

