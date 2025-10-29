Шостий ААС відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ МП, афілійованої з РПЦ

На розгляді знаходиться позов Держетнополітики до Київської митрополії Української православної церкви про припинення релігійної організації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Державній службі України з етнополітики та свободи у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Української православної церкви (Московського патріархату), яку визнано афілійованою з Російською православною церквою. Про це йдеться в ухвалі Шостого ААС (справа № 855/11/25).

Так, на розгляді знаходиться позов Державної служби України з етнополітики та свободи совісті до Київської митрополії Української православної церкви про припинення релігійної організації.

Представник Держетнополітики подав заяву про забезпечення позову, у який просив суд: заборонити виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, державним реєстраторам, нотаріусам вчиняти в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна будь-які реєстраційні дії відносно майна, що перебуває у власності Релігійної організації Київська митрополія УПЦ. Також Служба просила заборонити УПЦ (МП) вчиняти дії спрямовані на проведення видаткових операцій за їх рахунками до вирішення справи по суті.

Представник Держетнополітики зазначав, що в умовах військової агресії РФ проти України є неприпустимим є здійснення релігійною організацією антиукраїнської діяльності, у тому числі використовувати кошти на лобіювання не власних інтересів, а інтересів країни-агресора.

Дослідивши заяву представника Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про вжиття заходів забезпечення позову, колегія суддів звернула увагу на те, що останньою заявлено заходи забезпечення позову, які не відповідають предмету спору в даній справі та є передчасними, що суперечать нормам адміністративного судочинства.

Суд відмовив у задоволенні заяви Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про застосування заходів забезпечення позову.

Раніше повідомлялося, що Держетнополітики визнало зв’язок УПЦ МП з Російською православною церквою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.