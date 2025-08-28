Держетнополітики визнало зв’язок УПЦ МП з Російською православною церквою

Державна служба з етнополітики офіційно визнала, що УПЦ МП пов’язана з Російською православною церквою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті офіційно визнала Українську православну церкву (Московського патріархату) організацією, пов’язаною з Російською православною церквою.

"ДЕСС 27.08.2025 ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21510633) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", – повідомили у Службі.

Перед ухваленням рішення відомство провело дослідження, в ході якого виявилися ознаки зв’язку між УПЦ (МП) і РПЦ.

"Відповідно ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення закону. У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з відсутністю дій щодо усунення виявлених порушень та невизнання припису помилковим, ДЕСС прийняла рішення про афілійованість УПЦ (МП) із Російською православною церквою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.