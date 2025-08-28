Практика судов
  1. В Украине

Госэтнополитики признало связь УПЦ МП с Русской православной церковью

15:17, 28 августа 2025
Государственная служба по этнополитике официально признала, что УПЦ МП связана с Русской православной церковью.
Госэтнополитики признало связь УПЦ МП с Русской православной церковью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести официально признала Украинскую православную церковь (Московский патриархат) организацией, связанной с Русской православной церковью.

"ДЭСС 27.08.2025 приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской православной церкви (идентификационный код согласно ЕГРПОУ 21510633) аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 закона Украины "О защите конституций.

Перед принятием решения ведомство провело исследование, в ходе которого выявились признаки связи между УПЦ (МП) и РПЦ.

"Соответственно, ДЭСС направила КМ УПЦ предписание об устранении нарушения закона. В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание", - говорится в сообщении.

В связи с отсутствием действий по устранению выявленных нарушений и непризнанию предписания ошибочным, ДЭСС приняла решение об аффилированности УПЦ (МП) с Русской православной церковью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

Недостаточная обоснованность или безосновательность требований не могут считаться недостатком апелляционной жалобы — Верховный Суд

Требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства.

Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Верховный Суд объяснил, когда обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его адвокатом

Обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его адвоката, указав непосредственно в тексте исправленной жалобы, что она подается в связи с отказом от услуг защитника.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області