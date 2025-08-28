Госэтнополитики признало связь УПЦ МП с Русской православной церковью

Государственная служба по этнополитике официально признала, что УПЦ МП связана с Русской православной церковью.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести официально признала Украинскую православную церковь (Московский патриархат) организацией, связанной с Русской православной церковью.

"ДЭСС 27.08.2025 приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской православной церкви (идентификационный код согласно ЕГРПОУ 21510633) аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 закона Украины "О защите конституций.

Перед принятием решения ведомство провело исследование, в ходе которого выявились признаки связи между УПЦ (МП) и РПЦ.

"Соответственно, ДЭСС направила КМ УПЦ предписание об устранении нарушения закона. В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание", - говорится в сообщении.

В связи с отсутствием действий по устранению выявленных нарушений и непризнанию предписания ошибочным, ДЭСС приняла решение об аффилированности УПЦ (МП) с Русской православной церковью.

