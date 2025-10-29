Шестой ААС отказал Госэтнополитики в удовлетворении мер обеспечения иска по делу о прекращении деятельности УПЦ МП, аффилированной с РПЦ

Шестой апелляционный административный суд отказал Государственной службе Украины по вопросам этнополитики и свободы совести в удовлетворении мер обеспечения иска по делу о прекращении деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата), признанной аффилированной с Русской православной церковью. Об этом говорится в определении Шестого ААС (дело № 855/11/25).

Так, на рассмотрении находится иск Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести к Киевской митрополии Украинской православной церкви о прекращении религиозной организации.

Представитель Госэтнополитики подал заявление об обеспечении иска, в котором просил суд: запретить исполнительным органам сельских, поселковых и городских советов, Киевской и Севастопольской городским, районным, районным в городах Киеве и Севастополе государственным администрациям, государственным регистраторам, нотариусам совершать в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, Реестре прав собственности на недвижимое имущество, Государственном реестре ипотек, Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества любые регистрационные действия в отношении имущества, находящегося в собственности Религиозной организации Киевская митрополия УПЦ. Также Служба просила запретить УПЦ (МП) совершать действия, направленные на проведение расходных операций по их счетам до решения дела по существу.

Представитель Госэтнополитики отметил, что в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины является недопустимым осуществление религиозной организацией антиукраинской деятельности, в том числе использование средств для лоббирования не собственных интересов, а интересов государства-агрессора.

Исследовав заявление представителя Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести о принятии мер обеспечения иска, коллегия судей обратила внимание на то, что заявленные меры обеспечения иска не соответствуют предмету спора в данном деле и являются преждевременными, что противоречит нормам административного судопроизводства.

Суд отказал в удовлетворении заявления Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести о применении мер обеспечения иска.

Ранее сообщалось, что Госэтнополитики признала связь УПЦ МП с Русской православной церковью.