Відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини знову винесуть на голосування Ради – Арахамія

Давид Арахамія зазначив, що буде проведено ще раз засідання Комітету, щоб повторно винести питання на голосування.

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Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 18 грудня провалила постанову 12327, якою пропонувалося відкликати народного депутата від фракції ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За проголосували 217 депутатів.

Як зазначив голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія, для позитивного рішення не вистачило 9 голосів.

«За дивним збігом обставин не голосували якраз ті, хто найдужче кричали про "зраду"», - написав Арахамія.

За словами депутата, до цього питання обов’язково повернуться, щоб вирішити його остаточно.

«Проведемо ще раз засідання Комітету і повторно винесемо на голосування», - зазначив він.

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