Прокуроров «вне штата» теперь можно уволить по упрощенной процедуре

В законе о прокуратуре останутся изменения, внесенные законопроектом 12414, которые позволят уволить прокуроров, оказавшихся «вне штата».

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в принятом 31 июля законопроекте 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП была отменена часть норм, внесенных в УПК и закон о прокуратуре законопроектом 12414, но не все.

В частности, в законе о прокуратуре остается дополнение статьи 51 основанием для увольнения прокурора (новый пункт 9-1 ч. 1 ст. 51 закона).

В соответствии с ним прокурор увольняется с должности в случае несогласия на назначение на вакантную или временно вакантную должность либо на перевод на такие должности в другой орган прокуратуры в случаях ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность.

На увольнение прокуроров по этому основанию, предусмотренному пунктом 9-1, не распространяются положения законодательства о предложении другой работы и переводе на другую работу при увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда, о сроках предупреждения об увольнении, о преимущественном праве на оставление на работе, о преимущественном праве на заключение трудового договора при повторном приеме на работу, о сохранении места работы на период ежегодного отпуска и на период командировки.

Таким образом, в случае изменения штатной численности прокурор может быть уволен по упрощенной процедуре.

Следует напомнить, что в декабре 2024 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму закона о прокуратуре, которая предусматривала, что прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры. Речь идет о признании неконституционным пункта 9 ч. 1 статьи 51 Закона «О прокуратуре» Решением КСУ 11-р(ІІ)/2024.

Заявитель по этому делу работал в органах прокуратуры Запорожской области. Приказом прокурора области после неуспешного прохождения тестирования он был уволен с занимаемой должности и из органов прокуратуры в связи с сокращением штата сотрудников. Заявитель утверждал, что законодательное расширение перечня оснований для увольнения прокуроров с должностей привело к безосновательному препятствованию выполнению им прокурорских функций, сузило его существующие права и нарушило конституционно закрепленный принцип необратимости действия закона во времени.

Сейчас эта норма п. 9 утратила силу и была исключена упомянутым законопроектом 12414.

Однако вместо этого в законе появился пункт 9-1, который уточняет, что прокурор увольняется в случае ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности, но сначала ему нужно выразить несогласие на назначение на вакантную или временно вакантную должность либо на перевод на такие должности в другой орган прокуратуры.

Таким образом, появляется механизм решения вопроса с прокурорами, которые оказались «вне штата».

Также останется новая редакция статьи 60 закона о прокуратуре в редакции законопроекта 12414.

Она предусматривает, что прокурор увольняется с должности лицом, уполномоченным этим законом принимать решение об увольнении прокурора, по представлению КДКП в случаях ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, если:

прокурор не дал согласия на назначение на вакантную или временно вакантную должность либо перевод на такие должности в другой орган прокуратуры в течение 30 дней с даты уведомления его о наличии вакантных должностей; прокурор неуспешно прошел конкурс на перевод в орган прокуратуры более высокого уровня в случае подачи им соответствующего заявления в течение 30 дней.

Повторная неявка прокурора на заседание КДКП, независимо от причины, не препятствует рассмотрению вопроса в его отсутствие.

Напомним, до изменений эта статья 60 предусматривала, что прокурор увольняется с должности лицом, уполномоченным этим Законом принимать решение об увольнении прокурора, по представлению КДКП, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры, если:

прокурор не подал заявление о переводе в другой орган прокуратуры в течение 15 дней; в органах прокуратуры отсутствуют вакантные должности, на которые может быть осуществлен перевод; прокурор неуспешно прошел конкурс на перевод в орган прокуратуры более высокого уровня.

Также остаются внесенные законопроектом 12414 изменения в статью 41 закона о прокуратуре.

А именно, дополнение ч. 2 ст. 41 новым пунктом 3, что полномочия прокурора на административной должности прекращаются в случае ликвидации органа прокуратуры, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры относительно этой должности.

Автор: Наталя Мамченко

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