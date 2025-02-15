Українці не поспішають вкладатися у житло та у 1,5 рази частіше купують землю, ніж нерухомість

Вкладатися у житло українці не поспішають, кажуть аналітики.

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452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості провели нотаріуси торік. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в аналітиці від моніторингового сервісу Опендатабот.

60% усіх договорів укладено щодо земельних ділянок. Це у 1,5 раза більше, ніж паперів щодо квартир чи будинків: 273 тис. проти 178 тис. угод.

Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18%: до 273 тисяч угод. Наразі таких угод укладається на 11% менше, ніж у 2021 році. До порівняння, вказують аналітики, тоді нотаріуси засвідчували 306 тис. подібних договорів.

«Втім вкладатися у житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%. Наразі показник купівлі-продажу квартир та будинків залишається в 1,8 рази нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення», - йдеться у повідомленні.

Водночас українці стали частіше брати іпотеки — за рік таких угод побільшало на 14%. Це майже 13 тис. об’єктів. Переважно, відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося за рахунок державної програми єОселя: 70% або 8,5 тисяч іпотек на житло торік оформили саме через «єОселю».

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