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У Мінюсті пояснили, чи можливий шлюб у 16 років в Україні

15:04, 15 лютого 2025
Законодавством передбачена можливість укладення шлюбу молодятами, які не досягли повноліття, за певних умов.
У Мінюсті пояснили, чи можливий шлюб у 16 років в Україні
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює,  чи можливий шлюб у 16 років в Україні.

Наголошується, що з досягненням шлюбного віку громадяни отримують право на укладення шлюбу. Так, згідно з Сімейним кодексом України, з 18 років пара має право вільно вирішувати питання щодо офіційної реєстрації своїх стосунків.

Також законодавством передбачена можливість укладення шлюбу молодятами, які не досягли повноліття, за умови наявності у них відповідного документа. Це спрямовано на захист прав дітей, а саме для запобігання примусовому або ранньому одруженню.

Відтак, шлюбний вік може бути змінено за рішенням суду для осіб, яким виповнилось 16 років.

Вони мають право звернутися до вищезгаданого органу із заявою, який вирішить чи відповідає офіційна реєстрація стосунків інтересам майбутнього подружжя.

Зокрема обставинами, котрі здатні вплинути на рішення суду є вагітність нареченої, народження дитини або інші важливі фактори. У цьому випадку згода батьків не є обов’язковою.

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