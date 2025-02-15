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На автодорозі Київ — Чоп поблизу села Ставище перекрито рух в напрямку столиці

10:52, 15 лютого 2025
На 72 км автодороги М-06 Київ — Чоп сталася ДТП.
На автодорозі Київ — Чоп поблизу села Ставище перекрито рух в напрямку столиці
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У Житомирській області у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою на 72 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Ставище), рух транспорту в напрямку міста Києва перекрито. Про це попередили у Патрульній поліції Україні.

Наразі об'їзд місця ДТП здійснюється через село Ставище.

Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху.

На місці працюють всі відповідні служби.

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ДТП Київ Житомир

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