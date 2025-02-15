На автодорозі Київ — Чоп поблизу села Ставище перекрито рух в напрямку столиці

На 72 км автодороги М-06 Київ — Чоп сталася ДТП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Житомирській області у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою на 72 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Ставище), рух транспорту в напрямку міста Києва перекрито. Про це попередили у Патрульній поліції Україні.

Наразі об'їзд місця ДТП здійснюється через село Ставище.

Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху.

На місці працюють всі відповідні служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.