На автодороге Киев — Чоп вблизи села Ставище перекрыто движение в направлении столицы

На 72 км автодороги М-06 Киев — Чоп произошло ДТП.

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В Житомирской области в связи с дорожно-транспортным происшествием на 72 км автодороги М-06 Киев — Чоп (близ села Ставище), движение транспорта в направлении города Киева перекрыто. Об этом было предупредили в Патрульной полиции Украины.

Объезд места ДТП осуществляется через село Ставище.

Патрульные обеспечивают регулировку дорожного движения.

На месте работают все соответствующие службы.

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