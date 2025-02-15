На автодороге Киев — Чоп вблизи села Ставище перекрыто движение в направлении столицы

В Житомирской области в связи с дорожно-транспортным происшествием на 72 км автодороги М-06 Киев — Чоп (близ села Ставище), движение транспорта в направлении города Киева перекрыто. Об этом было предупредили в Патрульной полиции Украины.
Объезд места ДТП осуществляется через село Ставище.
Патрульные обеспечивают регулировку дорожного движения.
На месте работают все соответствующие службы.
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