Кто сообщает налоговую об открытии/закрытии счетов плательщиков

Налоговики объясняют, что отправлять в ГНС сообщения об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков возникает не только у банков и других финучреждений, но и у небанковских финучреждений, эмитентов е-денег.

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Налоговая служба в Одесской области сообщает, на кого возлагается обязанность уведомления ГНС об открытии/закрытии счетов/электронных кошельков плательщиков.

Зазначається, що відповідно до п. 1 розд. ІІ Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 зі змінами і доповненнями (далі – Порядок № 721), банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг/емітенти електронних грошей у строк, визначений п. 5 розд. І Порядку № 721, а у випадках, передбачених п. 3 розд. І Порядку № 721, – у терміни, визначені п. 6 розд. І Порядку № 721, подають повідомлення про відкриття/закриття рахунку/електронного гаманця платника податків (далі – Повідомлення) в електронній формі з дотриманням вимог Законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють Повідомлення у порядку, встановленому Порядком № 721.

У разі відкриття/закриття одного спільного рахунку в цінних паперах/рахунку учасника товариства в обліковій системі часток товариств/рахунку ескроу часток товариства товариств/рахунку ескроу часток товариства для декількох осіб, у спільній власності яких перебувають цінні папери/частка товариства, Повідомлення направляються щодо кожного платника податків окремо із зазначенням у Повідомленнях спільного рахунку.

Форму та зміст електронних Повідомлень, інформаційного файла та квитанцій наведено в додатку 1 до Порядку № 721.

У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням про вручення в паперовій формі (за формами згідно з додатками 2, 3, 4 до Порядку № 721) у термін, визначений п. 5 розд. І Порядку № 721, у разі відкриття/закриття рахунку/електронного гаманця, у терміни, визначені п. 6 розд. І Порядку № 721, у разі відкриття/закриття рахунків власника часток товариства в обліковій системі часток товариств/рахунку ескроу часток товариства до контролюючого органу, у якому обліковується платник податків. У такому разі Повідомлення надається або надсилається разом із супровідним листом, у якому зазначається причина неможливості подання Повідомлення в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій (п. 2 розд. ІІ Порядку № 721).

Згідно з п. 4 розд. ІІ Порядку № 721 контролюючий орган не пізніше ніж на наступний робочий день із дня отримання Повідомлення в електронній формі зобов’язаний надіслати до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг/емітента електронних грошей з використанням технічних засобів електронних комунікацій електронне Повідомлення-відповідь щодо взяття рахунку/електронного гаманця на облік у контролюючому органі, структура якого визначається згідно з додатком 1 до Порядку № 721. За наявності технічної можливості цілодобового режиму роботи інформаційно-комунікаційної системи ДПС без зупинення її роботи у вихідні дні Повідомлення – відповідь надсилається у цілодобовому режимі, але не пізніше строку, встановленого п. 4 розд. ІІ Порядку № 721. У разі відмови у взятті рахунків/електронних гаманців на облік Повідомлення – відповідь має містити підставу для відмови.

Якщо контролюючий орган протягом строку, визначеного абзацом першим п. 4 розд. ІІ Порядку № 721, не направив повідомлення про відмову у взятті рахунку/електронного гаманця на облік, такий рахунок/електронний гаманець вважається взятим на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою – у час та дату отримання банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг/емітентом електронних грошей повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.

У разі надходження від банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг/емітента електронних грошей Повідомлення у паперовому вигляді контролюючий орган не пізніше ніж на наступний робочий день із дня отримання Повідомлення зобов’язаний надати або надіслати поштою з повідомленням про вручення до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг/емітента електронних грошей, у якій відкрито рахунок/електронний гаманець платника податків, корінець повідомлення (додатки 2, 3 до Порядку № 721) з відміткою про взяття рахунку/електронного гаманця на облік або повідомлення контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку/електронного гаманця платника податків за формою № П2, наведеною в додатку 5 до Порядку № 721, із зазначенням причини відмови.

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