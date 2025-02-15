В Госдепартаменте США рассказали, почему разговор с Зеленским был короче, чем с Путиным

Все дело в переводчиках.

Источник фото: АР

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Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, почему разговор президента США Дональда Трампа с его украинским визави Владимиром Зеленским был короче, чем разговор Трампа Путиным.

Об этом Рубио сказал в интервью шоу Клея Тревиса и Бака Секстона, пишет Государственный департамент США.

Как рассказал Рубио, разговор Трампа и Зеленского, который состоялся 12 февраля, длился около 45 минут. В то же время Трамп сообщал, что разговор с Путиным длился больше часа.

Следовательно, госсекретарь США отметил, что люди обращают внимание на эту разницу. Однако дело в переводчиках.

«Разница в том, что с Путиным нужно иметь переводчиков, и это занимает целую вечность туда-сюда. Зеленский свободно говорит по-английски, и они могут говорить и общаться более напрямую, и это происходит гораздо быстрее», – отметил Рубио.

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