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В Пенсионном фонде объяснили, как учитываются периоды с 1998 по 2024 год в страховой стаж

10:09, 15 февраля 2025
Отмечается, что страховой стаж для оплаты больничного включает периоды официального трудоустройства, уплаты ЕСВ, а также соцотпуска по уходу за ребенком.
В Пенсионном фонде объяснили, как учитываются периоды с 1998 по 2024 год в страховой стаж
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Пенсионный фонд в Днепропетровской области рассказывает, как учитываются периоды с 1998 по 2024 год в страховой стаж.

Отмечается, что к страховому стажу приравнивается трудовой стаж, приобретенный работником за время работы на условиях трудового договора (контракта) до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными захоронением», а также период согласно этому Закону, но ею или работодателем за нее уплачен единый взнос в соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Следовательно, нормами Закона четко определены основания для включения в страховой стаж по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, а именно:

- периоды, когда лицо подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и за который уплачен единый взнос или страховые взносы по этому виду страхования;

- периоды без уплаты страховых взносов (период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, получение выплат по отдельным видам социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности);

- периоды после 01.01.2016, когда лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, но за который был уплачен единый взнос.

Так, периоды, начиная с 01.01.2011 и до настоящего времени, когда лицо подлежало страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и в соответствии с данными сведений о застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за него были уплачены страховые взносы, засчитываются в стаж.

За период до 31.12.2010 страховой стаж исчисляется в соответствии с данными, указанными в трудовой книжке, и засчитываются периоды пребывания лица в трудовых отношениях.

За период с 19.10.1998 по 31.12.2010 определение общего трудового стажа осуществляется в соответствии с Правилами исчисления общего трудового стажа для назначения работникам пособия по временной нетрудоспособности, утвержденных постановлением КМУ от 19.10.1998 №1658. В этих Правилах не определен порядок зачисления в трудовой (страховой) стаж времени работы на территории других государств.

За период до 19.10.1998 – в соответствии с Правилами исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособия по государственному социальному страхованию, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 13.04.1973 №252.

Работа за границей засчитывается в страховой стаж для оплаты листка нетрудоспособности, если это предусмотрено международными договорами, нормы которых ратифицированы в Украине.

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