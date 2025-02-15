На Сумщине спасатели изъяли почти 5 кг ртути – фото

В Роменском районе Сумской области изъято почти 5 кг ртути

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В Сумской области спасатели изъяли около 5 кг ртути. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, химики ГСЧС провели демеркуризацию местности в Роменском районе и изъяли около 5 кг опасного металла.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Как нашли опасную находку и как она там оказалась в ГСЧС, не уточнили.

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