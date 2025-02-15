На Сумщині рятувальники вилучили майже 5 кг ртуті – фото

В Роменському районі Сумської області вилучено майже 5 кг ртуті.

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У Сумській області рятувальники вилучили майже 5 кг ртуті. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, хіміки ДСНС провели демеркуризацію місцевості в Роменському районі та вилучили майже 5 кг небезпечного металу.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти загрозі для здоров’я людей та довкілля.

Як знайшли небезпечну знахідку і як вона там опинилася у ДСНС не уточнили.

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