Апартаменти Януковича в Києві на Оболоні здають в оренду за 67 тисяч гривень

В АРМА вказали, що ці кошти отримує держбюджет.

Джерело фото: ti-ukraine.org

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Двоповерхову квартиру експрезидента-втікача Віктора Януковича на Оболонській набережній в Києві здають в оренду за 67 тисяч гривень на місяць, пишуть Українські Новини.

Очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума зауважила, що ці гроші отримує державний бюджет. Агентство знайшло нових управителів для арештованого майна, щоб здавати квартиру в оренду.

Площа квартири Януковича — 240 квадратних метрів. Експерти оцінюють її у 27 мільйонів гривень.

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