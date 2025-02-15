В Україні знизяться ціни на ліки з 1 березня – які правила будуть працювати в аптеках

Ціни в аптеках перевірятиме Держпродспоживслужба.

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Уряд врегулював націнки на лікарські засоби та заборонив практику маркетингових платежів. Крім було відновлено перевірки цін в аптечних мережах Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Ухвалені зміни почнуть діяти 1 березня.

Йдеться про такі:

- Врегульовані націнки:

надбавки, що нараховуються дистриб’юторами на всі лікарські засоби, не можуть перевищувати 8% (крім поодиноких винятків);

регресивні граничні роздрібні надбавки до закупівельних цін на рецептурні ліки становитимуть 10% – 25% залежно від вартості препарату;

граничні роздрібні надбавки на безрецептурні лікарські засоби, які закуповуються не коштом державного та/або місцевого бюджетів, не мають бути вище 35% до закупівельних цін.

- Заборонені маркетингові, інформаційні та інші послуги з промоції та реалізації ліків кінцевому споживачу до впровадження окремого реферування оптових цін та розроблення чітких правил здійснення маркетингу.

- Відновлений держнагляд за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Ціни в аптеках перевірятиме Держпродспоживслужба.

Раніше Володимир Зеленський пригрозив кадровими рішеннями на тлі цін на ліки в аптеках.

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