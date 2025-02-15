В Україні знизяться ціни на ліки з 1 березня – які правила будуть працювати в аптеках

Уряд врегулював націнки на лікарські засоби та заборонив практику маркетингових платежів. Крім було відновлено перевірки цін в аптечних мережах Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Ухвалені зміни почнуть діяти 1 березня.
Йдеться про такі:
- Врегульовані націнки:
- Заборонені маркетингові, інформаційні та інші послуги з промоції та реалізації ліків кінцевому споживачу до впровадження окремого реферування оптових цін та розроблення чітких правил здійснення маркетингу.
- Відновлений держнагляд за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Ціни в аптеках перевірятиме Держпродспоживслужба.
Раніше Володимир Зеленський пригрозив кадровими рішеннями на тлі цін на ліки в аптеках.
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