Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики після удару по ЧАЕС

В МЗС згадали й про те, що РФ продовжує утримувати в окупації Запорізьку АЕС.

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Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій. Україна збирається порушити тему російських загроз світовій ядерній безпеці, маніпуляцій та тиску на авторитет МАГАТЕ у ході наступного засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Таку заяву зробили у Міністерстві закордонних справ.

«14 лютого 2025 року, Росія нанесла удар безпілотником по Новому Безпечному Конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Удар по цивільній ядерній інфраструктурі призвів до займання на об'єкті.

Це чергова ескалація ядерного тероризму з боку Росії, яка не вперше вчиняє подібні злочини у ході своєї загарбницької війни проти України. Світ уже неодноразово бачив, як Росія цілеспрямовано знищує українські міста, вбиває дітей, стирає з лиця землі критичну цивільну інфраструктуру», вказали там.

Водночас у МЗС нагадали, що Росія продовжує утримувати в заручниках Запорізьку АЕС — найбільшу атомну станцію Європи. Разом із нею — тисячі тон ядерного матеріалу та тисячі українських працівників, які щодня вимушені запобігати новій катастрофі, знаходячись в умовах окупації та терору.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

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