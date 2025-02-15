Украина настаивает на полной изоляции России в сфере ядерной энергетики после удара по ЧАЭС

В МИДе упомянули и о том, что РФ продолжает удерживать в оккупации Запорожскую АЭС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина настаивает на полной изоляции России в области ядерной энергетики и на исключении ее представителей из руководящего звена международных организаций. Украина намерена поднять тему российских угроз мировой ядерной безопасности, манипуляций и давления на авторитет МАГАТЭ в ходе следующего заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Такое заявление было сделано в Министерстве иностранных дел.

«14 февраля 2025 года Россия нанесла удар беспилотником по Новому Безопасному Конфайнменту (НБК) над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Удар по гражданской ядерной инфраструктуре привел к возгоранию на объекте.

Это очередная эскалация ядерного терроризма со стороны России, которая не в первый раз совершает подобные преступления в ходе своей захватнической войны против Украины. Мир уже не раз видел, как Россия целенаправленно уничтожает украинские города, убивает детей, стирает с лица земли критическую гражданскую инфраструктуру», указали там.

В то же время, в МИД напомнили, что Россия продолжает удерживать в заложниках Запорожскую АЭС — крупнейшую атомную станцию ​​Европы. Вместе с ней — тысячи тонн ядерного материала и тысячи украинских работников, которые ежедневно вынуждены предотвращать новую катастрофу, находясь в условиях оккупации и террора.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.