В Украине снизятся цены на лекарства с 1 марта – какие правила будут работать в аптеках

Цены в аптеках будет проверять Госпродпотребслужба.

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Правительство урегулировало наценки на лекарственные средства и запретило практику маркетинговых платежей. Кроме того, были восстановлены проверки цен в аптечных сетях Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Принятые изменения начнут действовать 1 марта.

Речь идет о таких:

- урегулированные наценки:

надбавки, начисляемые дистрибьюторами на все лекарственные средства, не могут превышать 8% (кроме редких исключений);

регрессивные граничные розничные надбавки к закупочным ценам на рецептурные лекарства будут составлять 10% - 25% в зависимости от стоимости препарата;

предельные розничные надбавки на безрецептурные лекарственные средства, которые закупаются не за счет государственного и/или местного бюджетов, не должны быть выше 35% от закупочных цен.

- Запрещены маркетинговые, информационные и другие услуги по продвижению и реализации лекарств конечному потребителю до внедрения отдельного реферирования оптовых цен и разработки четких правил осуществления маркетинга.

- восстановлен госнадзор за соблюдением требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен. Цены в аптеках будет проверять Госпродпотребслужба.

Раньше Владимир Зеленский пригрозил кадровыми решениями на фоне цен на лекарства в аптеках.

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