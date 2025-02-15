В Украине снизятся цены на лекарства с 1 марта – какие правила будут работать в аптеках

Правительство урегулировало наценки на лекарственные средства и запретило практику маркетинговых платежей. Кроме того, были восстановлены проверки цен в аптечных сетях Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Принятые изменения начнут действовать 1 марта.
Речь идет о таких:
- урегулированные наценки:
- Запрещены маркетинговые, информационные и другие услуги по продвижению и реализации лекарств конечному потребителю до внедрения отдельного реферирования оптовых цен и разработки четких правил осуществления маркетинга.
- восстановлен госнадзор за соблюдением требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен. Цены в аптеках будет проверять Госпродпотребслужба.
Раньше Владимир Зеленский пригрозил кадровыми решениями на фоне цен на лекарства в аптеках.
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