Апартаменты Януковича в Киеве на Оболони сдают в аренду за 67 тысяч гривен

В АРМА указали, что эти средства получает госбюджет.

Источник фото: ti-ukraine.org

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Двухэтажную квартиру экс-президента-безлеца Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве сдают в аренду за 67 тысяч гривен в месяц, пишут Украинские Новости.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума отметила, что эти деньги получает государственный бюджет. Агентство нашло новых управляющих для арестованного имущества, чтобы сдавать квартиру в аренду.

Площадь квартиры Януковича – 240 квадратных метров. Эксперты оценивают ее в 27 миллионов гривен.

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