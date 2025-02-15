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У Пенсійному фонді пояснили, як враховуються періоди з 1998 до 2024 року у страховий стаж

10:09, 15 лютого 2025
Зазначається, що страховий стаж для оплати лікарняного включає періоди офіційного працевлаштування, сплати ЄСВ, а також соцвідпустки по догляду за дитиною.
У Пенсійному фонді пояснили, як враховуються періоди з 1998 до 2024 року у страховий стаж
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Пенсійний фонд у Дніпропетровській області розповідає, як враховуються періоди з 1998 до 2024 року у страховий стаж.

Зазначається, що до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди починаючи з 01 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню згідно з цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Отже, нормами Закону чітко окреслено підстави для включення до страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а саме:

  • періоди, коли особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і за який було сплачено єдиний внесок або страхові внески за цим видом страхування;
  • періоди без сплати страхових внесків (період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності);
  • періоди після 01.01.2016, коли особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, але за який було сплачено єдиний внесок.

Так, періоди, починаючи з 01.01.2011 і дотепер, коли особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і відповідно до даних відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за неї були сплачені страхові внески, зараховуються до стажу.

За період до 31.12.2010 страховий стаж обчислюється відповідно до даних, зазначених у трудовій книжці, і зараховуються періоди перебування особи в трудових відносинах.

За період з 19.10.1998 по 31.12.2010 визначення загального трудового стажу здійснюється відповідно до Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою КМУ від 19.10.1998 №1658. У цих Правилах не визначено порядку зарахування до трудового (страхового) стажу часу роботи на території інших держав.

За період до 19.10.1998 – відповідно до Правил обчислення безперервного трудового стажу робітників та службовців при призначенні допомоги по державному соціальному страхуванню, затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 13.04.1973 №252.

Робота за кордоном зараховується до страхового стажу для оплати листка непрацездатності, якщо це передбачено міжнародними договорами, норми яких ратифіковано в Україні.

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страхування Пенсійний фонд

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