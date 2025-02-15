У Держдепартаменті США розповіли, чому розмова із Зеленським була коротшою, ніж з Путіним

Вся справа в перекладачах.

Джерело фото: АР

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Державний секретар США Марко Рубіо розповів, чому розмова президента США Дональда Трампа із його українським візаві Володимиром Зеленським був коротше, ніж розмова Трампа Путіним.

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона, пише Державний департамент США.

Як розповів Рубіо, розмова Трампа та Зеленського, яка відбулася 12 лютого, тривала приблизко 45 хвилин. Водночас Трамп повідомляв, що розмова із Путіним тривала понад годину.

Відтак держсекретар США зауважив, що люди звертають увагу на цю різницю. Однак справа в перекладачах.

«Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше», – зазначив Рубіо.

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