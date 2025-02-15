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Украинцы спешат вкладываться в жилье и в 1,5 раза чаще покупают землю, чем недвижимость

14:09, 15 февраля 2025
Вкладываться в жилье украинцы не спешат, говорят аналитики.
Украинцы спешат вкладываться в жилье и в 1,5 раза чаще покупают землю, чем недвижимость
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452 тыс. договоров купли-продажи недвижимости провели нотариусы в прошлом году. Это на 12% больше, чем в 2023 году, однако все еще на 28% меньше, чем до полномасштабного вторжения. Об этом говорится в аналитике от мониторингового сервиса Опендатабот.

60% всех договоров заключено по земельным участкам. Это в 1,5 раза больше, чем бумаг по квартирам или домам: 273 тыс. против 178 тыс. сделок.

Купля-продажа земельных участков за год выросла на 18%: до 273 тысяч сделок. Пока таких соглашений заключается на 11% меньше, чем в 2021 году. К сравнению, указывают аналитики, тогда нотариусы свидетельствовали о 306 тыс. подобных договоров.

«Впрочем, вкладываться в жилье украинцы не спешат: за год таких сделок увеличилось всего на 3%. Пока показатель купли-продажи квартир и домов остается в 1,8 раза ниже, чем до полномасштабного вторжения», - говорится в сообщении.

В то же время, украинцы стали чаще брать ипотеки — за год таких соглашений увеличилось на 14%. Это около 13 тыс. объектов. Преимущественно, возобновление спроса на квартиру под выплату произошло за счет государственной программы єОселя: 70% или 8,5 тысяч ипотек на жилье в прошлом году оформили именно через «єОселю».

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