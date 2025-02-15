Практика судов
  1. В мире

Зеленский на встрече с Венсом не подписал соглашение о полезных ископаемых, потому что там было не то, что он ожидал увидеть – Reuters

11:20, 15 февраля 2025
«Зеленский почувствовал, что его безосновательно просят подписать то, что он не успел прочесть» – Reuters.
Зеленский на встрече с Венсом не подписал соглашение о полезных ископаемых, потому что там было не то, что он ожидал увидеть – Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Президент Владимир Зеленский в Плане победы, который был презентован осенью 2024 года Дональду Трампу, предложил США совместную разработку украинских полезных ископаемых.

Также Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что хотел бы иметь такого инвестора как США в процессе разработки украинских полезных ископаемых.

Во время совместного брифинга после встречи в Киеве 12 февраля с министром финансов США Скоттом Бессентом, привезшим проект соглашения о разработке полезных ископаемых, Владимир Зеленский отметил, что не знакомился с документом, передал его чиновникам, и затем украинская сторона даст свои предложения.

Вместе с тем накануне Мюхненской конференции премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал статью, в которой предложил ЕС создать совместное предприятие для разработки полезных ископаемых. Также он предложил ЕС заменить украинскими военными 65-тысячный американский контингент в Европе.

Однако переговоры команды Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене 14 февраля завершились без подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Об этом сообщает Reuters.

«В кулуарах Мюнхена у Зеленского состоялась 90-минутная встреча с сенаторами, в которой он выразил беспокойство проектом договора от администрации Трампа, переданный Зеленскому в среду», - отмечает издание.

Имена сенаторов не называются, но среди них могут быть те, кто выступал с Зеленским на совместном форуме: республиканцы Линдси Грэм (который в ходе выступления предложил Украине вступить в НАТО потом, «если Путин снова нападет») и Джон Корнин и демократы Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус. Зеленский почувствовал, что его необоснованно просят подписать что-то, что у него не было даже возможности прочитать (напомним, что проект соглашения министр финансов Скотт Бессент передал Зеленскому 12 февраля). «Я не думаю, что ему понравилось, как ему это дали, мол, забирай или уходи», - сенатор.

Два источника охарактеризовали предложение Зеленскому как «одностороннее», но не раскрыли подробности.

Когда сенатора-демократа Брайана Шаца спросили, было ли предложение односторонним, он ответил «Я думаю, было бы правдиво так сказать».

Украина предложила ЕС создать совместное предприятие по добыче полезных ископаемых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

США Украина Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на электронные браслеты для осужденных

Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для реализации публичного инвестиционного проекта «Электронное средство контроля и надзора», а именно для обеспечения осуществления органами пробации контроля за осужденными.

В Украине будет создан новый Специализированный административный суд — Комитет рекомендовал принять закон в целом

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом закон о Специализированном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

«Такого нет даже в Габоне» – в Верховной Раде рассказали об экспериментах над судебной властью во время процесса евроинтеграции

В Верховной Раде дали свою оценку событиям судебной реформы последних лет.

IQ-тестирование по-новому – тестирование судей на уровень когнитивных способностей для ВККС будет проводить новая компания

Новая компания раньше работала для НАПК, а флешка с тестовыми вопросами и правильными ответами на них будет храниться в кабинете главы ВККС.

Конфискация активов за серьезные нарушения санкций — в Офисе Президента объяснили суть законопроекта об ответственности за обход санкций

Законопроект Президента предлагает определить, что понимается под обходом санкций и предусмотреть следующие его формы: приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області