Зеленский на встрече с Венсом не подписал соглашение о полезных ископаемых, потому что там было не то, что он ожидал увидеть – Reuters

«Зеленский почувствовал, что его безосновательно просят подписать то, что он не успел прочесть» – Reuters.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Президент Владимир Зеленский в Плане победы, который был презентован осенью 2024 года Дональду Трампу, предложил США совместную разработку украинских полезных ископаемых.

Также Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что хотел бы иметь такого инвестора как США в процессе разработки украинских полезных ископаемых.

Во время совместного брифинга после встречи в Киеве 12 февраля с министром финансов США Скоттом Бессентом, привезшим проект соглашения о разработке полезных ископаемых, Владимир Зеленский отметил, что не знакомился с документом, передал его чиновникам, и затем украинская сторона даст свои предложения.

Вместе с тем накануне Мюхненской конференции премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал статью, в которой предложил ЕС создать совместное предприятие для разработки полезных ископаемых. Также он предложил ЕС заменить украинскими военными 65-тысячный американский контингент в Европе.

Однако переговоры команды Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене 14 февраля завершились без подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Об этом сообщает Reuters.

«В кулуарах Мюнхена у Зеленского состоялась 90-минутная встреча с сенаторами, в которой он выразил беспокойство проектом договора от администрации Трампа, переданный Зеленскому в среду», - отмечает издание.

Имена сенаторов не называются, но среди них могут быть те, кто выступал с Зеленским на совместном форуме: республиканцы Линдси Грэм (который в ходе выступления предложил Украине вступить в НАТО потом, «если Путин снова нападет») и Джон Корнин и демократы Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус. Зеленский почувствовал, что его необоснованно просят подписать что-то, что у него не было даже возможности прочитать (напомним, что проект соглашения министр финансов Скотт Бессент передал Зеленскому 12 февраля). «Я не думаю, что ему понравилось, как ему это дали, мол, забирай или уходи», - сенатор.

Два источника охарактеризовали предложение Зеленскому как «одностороннее», но не раскрыли подробности.

Когда сенатора-демократа Брайана Шаца спросили, было ли предложение односторонним, он ответил «Я думаю, было бы правдиво так сказать».

Украина предложила ЕС создать совместное предприятие по добыче полезных ископаемых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.