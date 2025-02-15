Володимир Зеленський закликав ЄС створити власну армію

Президент закликав створити обʼєднані збройні сили Європи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого закликав Європу створити об’єднані збройні сили.

«Нам потрібна своя армія, армія Європи. Я вірю, що прийшов час для створення збройних сил Європи», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що Європі потрібно зрозуміти, що треба захищати власні домівки.

«Без України європейська армія не зможе зупинити РФ, – наголосив він. – Але об’єднана армія зможе. Зброя, санкції, політичний тиск, єдність – це те, що можете надати ви. Три роки війни створили підґрунтя для об’єднаних європейських сил».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.