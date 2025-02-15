Практика судов
  1. В Украине

Я не буду снимать вопрос членства Украины в НАТО со стола, — Владимир Зеленский

12:38, 15 февраля 2025
Украина никогда не откажется от членства в НАТО, – сказал Президент Зеленский.
Я не буду снимать вопрос членства Украины в НАТО со стола, — Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО.

"Я не верю в гарантии безопасности без Америки. Это будет слабо. Америка не предоставит гарантий, если европейские гарантии не будут сильными. Я также не буду снимать членство Украины в НАТО со стола", — сказал Зеленский.

Впрочем, по словам Зеленского, прихоти Путина имеют силу заблокировать решение НАТО.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Владимир Зеленский заявил - если двери Альянса останутся закрытыми, Украина должна построить НАТО на своей территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался по поводу неэффективности такого средства восстановления нарушенного права, как признание договоров купли-продажи земельных участков недействительными

Верховный Суд указал, что избранный истцом способ защиты нарушенного права путем признания договоров недействительными не является эффективным средством восстановления нарушенного права истца, ведь по общему правилу следствием установления судом недействительности сделки является реституция.

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на электронные браслеты для осужденных

Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для реализации публичного инвестиционного проекта «Электронное средство контроля и надзора», а именно для обеспечения осуществления органами пробации контроля за осужденными.

В Украине будет создан новый Специализированный административный суд — Комитет рекомендовал принять закон в целом

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом закон о Специализированном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

«Такого нет даже в Габоне» – в Верховной Раде рассказали об экспериментах над судебной властью во время процесса евроинтеграции

В Верховной Раде дали свою оценку событиям судебной реформы последних лет.

IQ-тестирование по-новому – тестирование судей на уровень когнитивных способностей для ВККС будет проводить новая компания

Новая компания раньше работала для НАПК, а флешка с тестовыми вопросами и правильными ответами на них будет храниться в кабинете главы ВККС.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області