Я не буду снимать вопрос членства Украины в НАТО со стола, — Владимир Зеленский

Украина никогда не откажется от членства в НАТО, – сказал Президент Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО.

"Я не верю в гарантии безопасности без Америки. Это будет слабо. Америка не предоставит гарантий, если европейские гарантии не будут сильными. Я также не буду снимать членство Украины в НАТО со стола", — сказал Зеленский.

Впрочем, по словам Зеленского, прихоти Путина имеют силу заблокировать решение НАТО.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Владимир Зеленский заявил - если двери Альянса останутся закрытыми, Украина должна построить НАТО на своей территории.

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