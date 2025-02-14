Українські чоловіки 18-60 років за кордоном почнуть отримувати паспорти

Чоловіки за кордоном вже з наступного тижня отримають паспорти, але з військовими документами.

Фото: ДП Документ

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Кабінет Міністрів України врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Це дозволить чоловікам віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року через ДП «Документ», отримати свої паспорти вже з наступного тижня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, громадянам надсилатимуть повідомлення із зазначенням дати, часу та місця отримання документа відповідно до черговості подачі заяв.

«Потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України», — пояснив міністр.

При цьому залишається чинною вимога щодо наявності військово-облікових документів для оформлення та отримання паспорта чоловіками призовного віку за кордоном.

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