Практика судів
  1. В Україні

Українські чоловіки 18-60 років за кордоном почнуть отримувати паспорти

14:24, 14 лютого 2025
Чоловіки за кордоном вже з наступного тижня отримають паспорти, але з військовими документами.
Українські чоловіки 18-60 років за кордоном почнуть отримувати паспорти
Фото: ДП Документ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Це дозволить чоловікам віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року через ДП «Документ», отримати свої паспорти вже з наступного тижня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, громадянам надсилатимуть повідомлення із зазначенням дати, часу та місця отримання документа відповідно до черговості подачі заяв.

«Потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України», — пояснив міністр.

При цьому залишається чинною вимога щодо наявності військово-облікових документів для оформлення та отримання паспорта чоловіками призовного віку за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт Кабінет Міністрів України документи кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК і змінив порядок подання документів про дитину з інвалідністю

Уряд вніс зміни в порядок оформлення військово-облікового документа особами з інвалідністю.

Як визначити належність сторінки у Facebook відповідачу як фізичній особі – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд при відмові в позові вважав, що позивачкою не підтверджено належними, достовірними та достатніми доказами факту належності сторінки у соціальній мережі Facebook відповідачу як фізичній особі, а також приналежності йому спірного допису.

Денис Шмигаль: «Загартовані українські військові можуть стати альтернативою армії США у ЄС, а у надрах України знаходяться 22 із 30 корисних копалин, критичних для ЄС»

Заміна українськими військовими у ЄС 65-тисячного контингенту військових США та розробка українських корисних копалин: прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що Європейський Союз сам повинен бути зацікавлений у вступі України до ЄС.

Реформа Верховного Суду відбудеться, питання вже вирішене – Офіс Президента

Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність, а іноземні партнери України надали на це принципову згоду.

Створення Служби дисциплінарних інспекторів поки що тільки ускладнює діяльність ВРП — Вища рада правосуддя

До чималої кількості скарг на суддів додалися проблеми з комунікацією між Радою правосуддя та дисциплінарними інспекторами.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва