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Маємо прийти до конкретних рішень, як натиснути на Путіна, інакше Захід поміняє костюми на військову форму, — Зеленський

14:06, 14 лютого 2025
Зеленський переконаний, що головне бажання Путіна – щоб США не втручалися у війну в Україні.
Маємо прийти до конкретних рішень, як натиснути на Путіна, інакше Захід поміняє костюми на військову форму, — Зеленський
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Президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції зазначив, що потрібно зі США обговорити та прийти до конкретних рішень "як натиснути на Путіна".

За його словами, найбільше бажання Путіна - щоб США "вийшли з цієї битви" і припинили підтримку України.

"Це дуже небезпечно для всіх, і для Америки. Європа розуміє, що вони дуже близько і це один континент. До них руки Путіна дотягнуться в будь-якому випадку. Просто без Америки це може бути швидше, з Америкою - все може бути навпаки", - наголосив Зеленський.

Він наголосив, що Європа буде збільшувати об’єднання навколо України щодо різної підтримки, "бо це буде їхній захист і вони розуміють, що наступні вони, тож треба зупинити Путіна чим швидше - тим краще".

"Наші солдати зараз дають час усьому світу говорити і носити костюми. Я думаю, що ми з США повинні дуже швидко обговорити і прийти до конкретних рішень як натиснути на Путіна. Інакше, американці будуть змушені поміняти свої костюми на військову форму", - сказав Зеленський.

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