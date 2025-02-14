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Должны прийти к конкретным решениям, как надавить на Путина, иначе Запад поменяет костюмы на военную форму, — Зеленский

14:06, 14 февраля 2025
Зеленский убежден, что главное желание Путина – чтобы США не вмешивались в войну в Украине.
Должны прийти к конкретным решениям, как надавить на Путина, иначе Запад поменяет костюмы на военную форму, — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности отметил, что нужно с США обсудить и прийти к конкретным решениям "как нажать на Путина".

По его словам, самое большое желание Путина - чтобы США "вышли из этой битвы" и прекратили поддержку Украины.

"Это очень опасно для всех и для Америки. Европа понимает, что они очень близко и это один континент. До них руки Путина дотянутся в любом случае. Просто без Америки это может быть быстрее, с Америкой - все может быть наоборот", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Европа будет увеличивать объединение вокруг Украины по разной поддержке, "поскольку это будет их защита и они понимают, что следующие они, поэтому нужно остановить Путина чем быстрее - тем лучше".

"Наши солдаты сейчас дают время всему миру говорить и носить костюмы. Я думаю, что мы с США должны очень быстро обсудить и прийти к конкретным решениям, как нажать на Путина. Иначе, американцы будут вынуждены поменять свои костюмы на военную форму", - сказал Зеленский.

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