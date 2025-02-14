Все хотят победы, а Украина заслуживает этого, – Зеленский о мирных переговорах

Президент Украины: переговоры с РФ и США будут сложными, но мы справимся.

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Мирные переговоры с участием США, Украины и России будут сложными, поскольку каждая сторона стремится выйти из них победителем. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене.

«Я думаю, что они на каком-то уровне о чем-то там говорят. Какая-то информация есть. Ну если честно, они всегда говорили», - сказал Зеленский, комментируя возможные компромиссы, которые США требуют от России.

Президент подчеркнул, что изоляция России никогда не была полной, и политика Запада в этом отношении не изменилась. «Изоляции полной политической России не было. И не будем приписывать все новой администрации. Потому что бывшая администрация так же работала», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что переговорный процесс будет сложным, поскольку каждый стремится к собственным выгодным результатам. «США хотят победы, русские хотят победы, а Украина, она, заслуживает этого», - подчеркнул он.

По его словам, разговоры могут касаться только украинских территорий, и именно поэтому переговоры будут непростыми.

«Я понимаю примерно о чем они могут общаться. Не только Америка. Глобальный Юг, некоторые европейские страны, вокруг чего может идти речь. Вокруг только того, что принадлежит нам. И поэтому будет сложно. Но кто сказал, что мы не поборем сложности?» - добавил Президент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Владимир Зеленский рассказал премьеру Британии о своем разговоре с Дональдом Трампом.

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