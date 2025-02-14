Офис Генпрокурора сообщил детали дел против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Виктора Медведчука и Геннадия Боголюбова.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Виктора Медведчука и Геннадия Боголюбова.

Офис Генпрокурора раскрыл детали дел против лиц, по которым Президент Зеленский ввел в действие санкции СНБО.

Отмечается, что дела касаются государственной измены, хищения денежных средств и других тяжких преступлений на миллиарды гривен.

В Офисе Генпрокурора проинформировали, что в декабре 2021 года пятому президенту Украины (речь идет о Петре Порошенко) было сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействия деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 2 ч. 1 2 ст. 12). Украины).

В ОГП добавили, что в этом самом уголовном производстве в совершении этих преступлений ранее было сообщено о подозрении экслидеру запрещенной политической партии "ОПЗЖ".

Их подозревают в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года "в сговоре с другими лицами, а также представителями высшего политического руководства РФ" вроде бы "способствовали террористическим организациям "ЛНР/ДНР" в получении сверхприбылей в размере более 3 млрд грн, от организованных ими поставок угля.

В Офисе Генпрокурора говорят, что "эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от РФ и укрепили финансовую состоятельность террористических организаций".

Досудебное расследование по уголовному производству завершили в сентябре 2022 года.

Как стало известно, правоохранители сообщили подозреваемым и их адвокатам об открытии материалов уголовного производства для ознакомления.

Однако "в связи со злоупотреблением своими правами и затягиванием процесса прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до конца марта 2025 года. Рассмотрение этого ходатайства назначено Печерским райсудом Киева на 17 февраля этого года".

Кроме того, в прокуратуре добавили, что бывший народный депутат и лидер ОПЗЖ обвиняем и в другом уголовном производстве.

Ему инкриминирована государственная измена и нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, 438 УК Украины).

По этому производству его обвиняют в содействии чиновникам России в разграблении украинского месторождения нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря и передаче врагу тайной информации о расположении воинской части.

Также экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна формировать в Украине необходимое для России общественное мнение. Обвинительный акт в уголовном производстве находится на рассмотрении в суде.

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