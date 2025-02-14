Офіс Генпрокурора розкрив деталі справ проти п’ятьох людей, щодо яких Зеленський увів у дію санкції РНБО

Офіс Генпрокурора повідомив деталі справ проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та Геннадія Боголюбова.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський увів в дію санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та Геннадія Боголюбова.

Офіс Генпрокурора розкрив деталі справ проти осіб, щодо яких Президент Зеленський увів у дію санкції РНБО.

Зазначається, що справи стосуються державної зради, розкрадання коштів та інших тяжких злочинів на мільярди гривень.

В Офісі Генпрокурора поінформували, що у грудні 2021 року п’ятому президенту України (йдеться про Петра Порошенка) було повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України).

В ОГП додали, що в цьому самому кримінальному провадженні у вчинені цих злочинів раніше було повідомлено про підозру екслідеру забороненої політичної партії "ОПЗЖ".

Їх підозрюють у тому, що з листопада 2014 року до січня 2015 року "у змові з іншими особами, а також представниками вищого політичного керівництва РФ" начебто "сприяли терористичним організаціям "ЛНР/ДНР" в отриманні надприбутків у розмірі понад 3 млрд грн, від організованого ними постачання вугілля з окупованих територій".

В Офісі Генпрокурора кажуть, що "ці злочини призвели до зростання енергетичної залежності України від РФ і зміцнили фінансову спроможність терористичних організацій".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили у вересні 2022 року.

Як стало відомо, правоохоронці повідомили підозрюваних та їхніх адвокатів про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Проте "у зв’язку зі зловживанням своїми правами та затягуванням процесу прокурори звернулися до суду з клопотанням про обмеження сторони захисту у строках ознайомлення до кінця березня 2025 року. Розгляд цього клопотання призначено Печерським райсудом Києва на 17 лютого цього року".

Окрім того, в прокуратурі додали, що колишній народний депутат і лідер ОПЗЖ є обвинуваченим і в іншому кримінальному провадженні.

Йому інкриміновано державну зраду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 111, 438 КК України).

За цим провадженням його обвинувачують у сприянні посадовцям Росії у розграбуванні українського родовища нафти та газу в межах Прикерченського шельфу Чорного моря та передачі ворогу таємної інформації про розташування військової частини.

Також екснардеп забезпечив функціонування мережі впливу, яка мала формувати в Україні потрібну для Росії суспільну думку. Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні перебуває на розгляді у суді.

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